Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur le feuilleton Cavani !

Publié le 31 janvier 2020 à 9h15 par A.D.

Le PSG et l’Atlético auraient trouvé un accord pour le transfert d’Edinson Cavani. Toutefois, c'est l’entourage du Matador aurait fait capoter l’opération pour cet hiver.

Le clan Cavani aurait fait avorter son départ. En fin de contrat à l’issue de la saison, Edinson Cavani serait très loin d’une prolongation. Une information qui n’aurait pas échappé à l’Atlético. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’entourage du numéro 9 du PSG a informé certains clubs intéressés qu’il pouvait être recruté en janvier pour une somme avoisinant les 5M€. Et Diego Simeone, qui est en manque cruel d'avant-centre, a tenté sa chance, mais...

Un accord entre le PSG et l’Atlético, mais…