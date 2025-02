«Rien n’est impossible», Mbappé se lâche sur son retour en France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Kylian Mbappé était en visite au Stade Malherbe de Caen ce jeudi, dont il est actionnaire majoritaire depuis l’été dernier. Alors que Michel Der Zakarian était présenté, l’attaquant du Real Madrid est venu apporter son soutien à l’ensemble du club et malgré une situation critique, croit encore au maintien en Ligue 2.

Pour la première fois depuis qu’il en est l’actionnaire majoritaire, Kylian Mbappé s’est rendu à Caen ce jeudi, au lendemain de la victoire du Real Madrid face à Manchester City (3-1). La lanterne rouge de Ligue 2, qui compte 10 points de retard sur le barragiste, Clermont, présentait son nouvel entraîneur, Michel Der Zakarian, et le capitaine de l’équipe de France est venu apporter son soutien aux joueurs et aux salariés du club.

« Je voulais venir bien avant mais ce n’était pas possible »

« Je voulais venir bien avant mais ce n’était pas possible. Je voulais être au contact des joueurs, du staff, des salariés, que les gens sachent à quel point ça compte pour moi d’être ici et que le club a une place importante pour moi. C’était important d’apporter mon soutien, encore plus dans la situation actuelle. C’était tout à fait naturel de venir aujourd’hui », a expliqué Kylian Mbappé, dans des propos relayés par Le Parisien.

« La situation est difficile, c’est un fait, mais elle peut changer »

« J’ai dit que j’étais avec eux, que la situation était telle qu’elle est mais qu’il fallait y croire. En face de moi, j’ai vu un groupe pas du tout résigné, qui est motivé à l’idée de se maintenir, à l’idée de changer cette situation négative sur le plan des résultats. Je pense qu’avec la qualité de cet effectif, le soutien des supporters et la solidarité de tout le monde, on peut faire quelque chose de grand. Cette semaine peut être fondatrice pour la suite de la saison », a ajouté Kylian Mbappé, qui croit au maintien du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. « Le football a démontré que rien n’est impossible. Dans l’expérience que vous avez, que j’ai eu dans le football, il y a pas mal d’exemples qui semblaient impossibles et qui se sont passés. La situation est difficile, c’est un fait, mais elle peut changer. Il ne faut pas se projeter et déjà renouer avec une dynamique de victoires et essayer de gagner contre Pau. »