Kylian Mbappé : La douleur d’une vedette de TF1 !

L’été dernier, Kylian Mbappé est devenu joueur du Real Madrid, mais aussi actionnaire majoritaire du SM Caen. Le club normand est cependant aujourd’hui en plein cauchemar, étant bon dernier de Ligue 2. La menace d’une relégation en National plane donc et cette situation en attriste plus d’un. C’est notamment le cas de Denis Brogniart, présentateur de Koh-Lanta sur TF1.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé détient 80% des parts du SM Caen. Forcément, suite à l’investissement du joueur du Real Madrid, on s’attendait à de belles choses en Normandie, c’est tout le contraire qui se passe. Le Stade Malherbe est plein cauchemar, les défaites s’enchainent, le club est dernier de Ligue 2 et vient de changer d’entraîneur, nommant Michel Der Zakarian. La crise est donc violente à Caen, au grand dam de Denis Brogniart, fan du club de Mbappé.

« Que ça me fait mal… »

C’est pour Ouest France que le présentateur vedette de Koh-Lanta sur TF1 a fait part de sa douleur à propos de la situation du SM Caen. Denis Brogniart a en effet fait savoir : « J’espère que la sentence n’est pas irrévocable. En tout cas sur le long terme. Je ne vois pas comment ils peuvent s’en sortir en Ligue 2. Quel gâchis ! Je ne peux pas l’expliquer en plus. Moi j’aurais gardé Nicolas Seube, qui était l’entraîneur, mais l’âme de ce club qui n’a joué quasiment que pour le Stade Malherbe. Je ne pense pas ce que soit une question de compétence, c’est une question d’alchimie aujourd’hui, mais que ça me fait mal de voir ce club, cette ville, cette ferveur, ce stade… ».

« On va croiser les doigts, les miracles existent »

« Je ne souhaite qu’une seule chose c’est que ça reparte. Mais c’est vrai que je suis inquiet. C’est un club que j’aime et quand vous voyez qu’il y a encore plus de 10 000 spectateurs alors que le club est lanterne rouge… On va croiser les doigts, les miracles existent, mais là ça va être compliqué. Ça commence à faire beaucoup, mais ça me fait mal », a poursuivi Denis Brogniart sur le SM Caen.