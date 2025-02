«C’est ça le Mbappé project ?», le coup de gueule sur les réseaux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le SM Caen de Kylian Mbappé, la crise est violente. Dernier de Ligue 2, le club normand a décidé de changer à nouveau d’entraîneur. Bruno Baltazar a ainsi été remercié et pour le remplacer, c’est Michel Der Zakarian qui a été nommé. Une décision loin de faire l’unanimité et Brahim Thiam s’est notamment emporté contre le projet Mbappé.

L’été dernier, avec le rachat par Kylian Mbappé, on s’attendait à de grandes choses au SM Caen. C’est en train de virer au cauchemar. Le club normand est dernier de Ligue 2 et la menace d’une relégation plane. Il faut donc agir vite et pour cela, la décision a été prise de changer à nouveau d’entraîneur. Arrivé en décembre, Bruno Baltazar a été remercié. Désormais, c’est Michel Der Zakarian qui va s’asseoir sur le banc du SM Caen.

L’arrivée de Der Zakarian ne passe pas

Ancien joueur du SM Caen, Brahim Thiam n’est clairement pas fan du projet de Kylian Mbappé en Normandie. Il n’a pas hésité à le faire savoir sur X après la nomination de Michel Der Zakarian. « Du coup Michel Der Zakarian était dans la même pile juste en dessous de Bruno Baltazar sur le bureau de Ziad Hammoud c'est ça ? C'est pour un ami », a-t-il d’abord posté.

Du coup MDZ était dans la même pile juste en dessous de BB sur le bureau de ZH c'est ça ? C'est pour un ami 🤡 https://t.co/Lsmkmzjj5v — Brahim Thiam (@thiam_brahim) February 18, 2025

« C'est ça le Mbappé project ? »

Brahim Thiam a également répondu à l’un de ses followers : « J’en pense quoi de cette arrivée ? Que veux-tu que je pense d'une nomination de desesperados pour tenter un ALL IN sur une situation quasi irrémédiable…. C'est ça le Mbappé project ? Sans moi ».