Il refuse de «s'échapper», catastrophe assurée pour Mbappé ?

En septembre dernier, Kylian Mbappé et sa famille rachetait le Stade Malherbe de Caen à 80%. Cependant, les derniers résultats sportifs du club normand laissent à désirer puisqu'une 10ème défaite de rang a été enregistrée lundi soir à Annecy. Une catastrophe se dessine pour le projet des Mbappé en Normandie alors que l'entraîneur Bruno Balthazar refuse de rendre sa démission.

Quel est le point commun entre Laval, Dunkerque, Guingamp, Clermont, Grenoble, Ajaccio, Troyes, Dunkerque et Annecy ? Ce sont toutes des équipes de Ligue 2 qui ont battu le Stade Malherbe de Caen ces dernières semaines. Depuis le 6 décembre, le club tenu par la famille Mbappé n'enregistre que des défaites, à savoir 9 en Ligue 2 et une en Coupe de France.

«Un homme c’est un homme, un rat c’est un rat et je ne suis pas un rat»

Nommé fin décembre à la place de Nicolas Seube, Bruno Balthazar est démuni face à une telle spirale négative. Il n'entend pas pour autant lâcher les armes et laisser le Stade Malherbe de Caen à son sort comme il l'a dévoilé en conférence de presse lundi soir après l'énième revers concédé par les Caennais contre Annecy (1-0). « Un homme c’est un homme, un rat c’est un rat et je ne suis pas un rat. Je suis un homme, je prends mes responsabilités. Je ne veux pas lâcher mes joueurs dans un moment difficile. M’échapper de cette situation serait le chemin le plus facile ».

«On doit travailler chaque jour pour continuer à trouver des solutions»

Par la suite de son intervention, le coach du SM Caen dressé un constat clair : sa fan base ne mérite pas tout ce qui lui arrive. « J’ai encore la force et l’énergie pour continuer car on ne mérite pas, les joueurs ne méritent pas, les supporters ne méritent pas. Le Stade Malherbe est un grand club, on doit travailler chaque jour pour continuer à trouver des solutions ». Bruno Balthazar promet donc de tenter des trouver des solutions. Mais est-ce vraiment possible ? Le projet Mbappé bat clairement de l'aile...