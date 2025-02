Denis Brogniart : Le tacle envoyé à Kylian Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Supporter de Caen, Denis Brogniart s’est exprimé sur la situation actuelle du club, racheté par Kylian Mbappé l’été dernier et qui a enchaîné une neuvième défaite consécutive lundi face à Annecy (1-0). Alors que le Stade Malherbe est bon dernier de Ligue 2, l’animateur de Koh-Lanta s’est dit très inquiet, mais veut croire à un miracle pour se maintenir.

Décidément, Kylian Mbappé ne réussit pas à Caen. L’été dernier, le capitaine de l’équipe de France a racheté 80% des parts du club, via son fonds d’investissement Coalition Capital, qui se retrouve aujourd’hui dans une situation critique. Lundi sur la pelouse d’Annecy, le Stade Malherbe a enchaîné une neuvième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Lanterne rouge de Ligue 2, les Caennais comptent 11 points de retard sur le premier non relégable.

« J’espère que la sentence n’est pas irrévocable, en tout cas sur le long terme »

Une situation qui inquiète Denis Brogniart, grand supporter de Caen. « J’espère que la sentence n’est pas irrévocable, en tout cas sur le long terme. Là, je ne vois pas comment ils peuvent s’en sortir en Ligue 2. Quel gâchis ! Je ne peux pas l’expliquer en plus. Je ne pense pas que ce soit une question de compétence, mais plutôt d’alchimie », a confié l’animateur de l'émission Koh-Lanta à Ouest-France.

« Ça commence à faire beaucoup, ça me fait mal »

« Mais que ça me fait mal de voir ce club, cette ville, cette ferveur, ce stade Michel-d’Ornano, tout ce qui a été fait. Je ne souhaite qu’une seule chose, c’est que ça reparte. Je suis inquiet. C’est un club que j’aime et quand vous voyez qu’il y a plus de 10 000 spectateurs alors que Caen est lanterne rouge. On va croiser les doigts, les miracles existent. Mais là, ça va être compliqué, avec la nouvelle défaite (à Annecy) encore. Ça commence à faire beaucoup, ça me fait mal », a ajouté Denis Brogniart. Ce mardi soir, le SM Caen a annoncé le départ de son entraîneur, Bruno Baltazar, remplacé par Michel Der Zakarian.