Ousmane Dembélé, l’incroyable anecdote du réveil humain !

Avant de porter le maillot du PSG, Ousmane Dembélé évoluait du côté du FC Barcelone. De 2017 à 2023, l’international français se trouvait donc en Catalogne, où son bilan est loin d’être flatteur. Miné par de nombreuses blessures, Dembélé a été loin de rentabiliser les 145M€ investis pour son transfert. Il faut dire qu’en parallèle, le désormais Parisien n’était pas le plus professionnel. Et de folles révélations ont été dévoilées à ce sujet.

A 27 ans, Ousmane Dembélé est certainement actuellement dans la forme de sa carrière. En effet, avec le PSG, le numéro 10 impressionne depuis quelques mois maintenant. Longtemps critiqué pour sa maladresse devant les buts, l’international français est désormais un redoutable finisseur, empilant les buts au fil des rencontres. Une métamorphose qui coïncide avec de nombreux changements en coulisses. Dembélé s’est recentré, lui qui n’était pas le plus grand des professionnels il y a quelques années.

Empêcher les retards de Dembélé !

Auparavant, Ousmane Dembélé avait besoin d’être très encadré. C’était le cas au FC Barcelone, qui a d’ailleurs mis en place des mesures folles pour l’international français. La Cadena Ser a fait une révélation à ce propos. Alors que le mème « 11 minutes tarde » d’un retour de Dembélé en Catalogne revient régulièrement, le Barça avait pourtant pris des mesures pour empêcher cela. En effet, le média espagnol fait savoir que le club blaugrana avait mis à disposition… un réveil humain à Ousmane Dembélé. Cette personne était chargée d’appeler le joueur chaque jour pour qu’il ne s’endorme pas le matin et soit à l’heure à l’entraînement.

« Il commandait des pizzas »

De plus, pour Ousmane Dembélé, le FC Barcelone lui avait également embaucher un chef cuisiner. Problème, ça n’a pas très bien marché puisque le Français l’aurait viré, ne voulant pas d’un policier chez lui. « Le chef arrivait, cuisait un poisson et le lui laissait cuit. Dembélé arrivait, le jetait à la poubelle et commandait des pizzas », explique par ailleurs Santi Gimenez pour la Cadena Ser.