Le PSG tient son boss pour les années à venir !

Nasser Al-Khelaïfi s'inscrit un peu plus dans l'histoire du PSG. En place depuis 2011, le responsable qatari établit ce mardi un record de longévité à ce poste (13 ans, 4 mois et 23 jours)., dépassant Francis Borelli Et cette marque devrait encore évoluer. Beaucoup le voient poursuivre l'aventure encore plusieurs années.

En place depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi avait menacé de quitter le PSG après sa mise en examen dans l’affaire Lagardère. Mais pour Charles Villeneuve, le responsable qatari devrait être remercié pour avoir fait du club parisien une place forte du football mondial.

Al-Khelaïfi reçoit le soutien de ses prédécesseurs

« Il n’y a pas un homme qui connaît mieux que lui toutes les dimensions de gérer le PSG (…) Je connais aussi l’ambiance qui règne autour d’une gestion d’un club comme ça. S’il a vraiment imposé le pouvoir du PSG sur la Ligue, c’est très bien parce que le succès du PSG valorise la Ligue 1 » a confié l’ancien président du PSG à RMC Sport.

« Je souhaite à Nasser qu'il dure encore longtemps à ce poste »

Également ancien patron du PSG, Francis Graille espère également que Nasser Al-Khelaïfi poursuivra sa carrière dans la capitale française. D’autant que la formation obtient des résultats prometteurs sur le terrain sportif. « Je souhaite à Nasser qu'il dure encore longtemps à ce poste, s'il en a envie et la force » a-t-il déclaré.