Le miracle est possible, Mbappé a trouvé son sauveur ?

Le SM Caen de Kylian Mbappé est en pleine crise. Bon dernier de Ligue 2, le club normand veut éviter à tout prix la relégation en National à la fin de la saison. Pour cela, la décision a été prise de changer d’entraîneur. Désormais, c’est Michel Der Zakarian qui est aux commandes et malgré le retard de Caen, ce dernier y croit dur comme fer.

Pour le moment, le rachat du SM Caen par Kylian Mbappé est un échec. Le club normand est dernier de Ligue 2. Avec seulement 15 points en 23 journées, le retard est de 10 points Clermont, 16ème et barragiste. Il y a donc énormément de travail à faire pour espérer encore se maintenir et éviter de descendre en National. Arrivé pour empêcher cela, Michel Der Zakarian y croit.

« Je suis persuadé qu'on va y arriver »

En conférence de presse, Michel Der Zakarian s’est exprimé sur l’opération maintien du SM Caen. Le nouveau entraîneur du club normand a alors fait savoir : « Je suis persuadé qu'on va y arriver. Il reste 33 points en jeu, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas des matches. Je suis là pour le maintien du club ».

« On va tout mettre en oeuvre, avec le public »

« La vérité va être dès samedi. La compétition est autre chose que le travail de la semaine. Sur les deux séances j’ai trouvé de l’envie, de l’implication. Il va falloir être solide et réaliste dans les deux camps. On va tout mettre en oeuvre, avec le public qu'il y a ici, pour changer la dynamique. On attend qu'il nous aide à ce que les joueurs se subliment pour gagner des matchs », a poursuivi Der Zakarian.