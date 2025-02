PSG : Le nouveau transfert «impossible» de Lamine Yamal !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG aurait bien aimé recruter Lamine Yamal. Ça ne s’est pas fait, le FC Barcelone ayant refusé et du fait que l’Espagnol n’était également pas intéressé par un départ. Difficile donc de réaliser le transfert de Yamal et voilà qu’un autre club peut déjà oublier cette signature : le Real Madrid.

Pour Lamine Yamal, le PSG était prêt à faire des folies. En effet, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, une offre de 250M€ avait notamment été évoquée. Répondant à celle-ci, le crack du FC Barcelone a expliqué à Mundo Deportivo : « Les offres ne sont pas arrivées jusqu’à moi, mais si elles étaient arrivées à quelqu’un de mon entourage, il ne me l’aurait pas dit. Tout d’abord parce que j’ai un contrat et ensuite parce que c’est impossible que je rejoigne un autre club ».

45M€ : Le PSG proche de boucler un gros transfert ?

➡️ https://t.co/4iMbAeufb8 pic.twitter.com/GIJ5mt9WOp — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

« Le Real Madrid, non »

Lamine Yamal n’a donc pas voulu rejoindre le PSG et il en sera également de même pour le Real Madrid. En effet, il est hors de question pour le crack du FC Barcelone de passer chez le rival. Yamal l’a bien expliqué au cours de son entretien avec MD : « Si le Real Madrid me fait une offre ? Impossible. Le Real Madrid, non ».

« Tout me rend heureux ici »

L’avenir de Lamine Yamal devrait continuer de s’écrire au FC Barcelone, où il devrait prochainement prolonger. « Tout me rend heureux ici, en fin de compte, c'est un tout, le club, les supporters, le vestiaire, l'équipe. La vérité est que je suis très heureux depuis que j'ai commencé à jouer en équipe première. L'accueil, l'affection que j'ai reçue des supporters et de mes coéquipiers », a notamment fait savoir Yamal.