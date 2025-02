F1 - Gasly : Viré par Alpine, il règle ses comptes !

Pierrick Levallet

Lors de la saison à venir, Pierre Gasly et Esteban Ocon ne seront plus coéquipiers. Le premier fera équipe avec Jack Doohan chez Alpine. Le deuxième, viré par l’écurie française avant la fin de l’année 2024, a rejoint Haas. Il ne s’est d’ailleurs pas privé de régler ses comptes avec son ancienne équipe à quelques semaines du début de la saison 2025.

Pierre Gasly et Esteban Ocon ne sont plus coéquipiers. Ce dernier a été viré assez brutalement par Alpine alors que la saison 2024 de F1 n’était pas encore terminé. Le Français a été remplacé par Jack Doohan, et a rejoint Haas dans la foulée. Pierre Gasly a d’ailleurs regretté le départ soudain de son désormais ex-coéquipier, avec qui il avait une relation assez spéciale.

F1 - Alpine : Nouveau pilote avec Gasly, licenciement confirmé !

➡️ https://t.co/l2XkKMPCmU pic.twitter.com/foBNJW35V7 — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

Pierre Gasly regrette le départ d’Esteban Ocon

« Nous n’avons même pas vraiment eu l’occasion de nous dire au revoir. Je pense que ça a été, quand on y réfléchit, le genre d'histoire que l'on trouvera hallucinante dans vingt ou trente ans. Quand on nous disait que c'était impossible d'arriver en F1, on y est tous les deux arrivés, dans la même écurie française. C'est une histoire qui est très belle, avec le podium au Brésil qui restera mémorable » a notamment confié le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par Motorsport.com récemment. Esteban Ocon, lui, en a profité pour régler ses comptes avec son ancienne écurie.

«Tout le monde est vraiment à mon écoute»

« Il y a beaucoup de choses différentes [chez Haas], mais énormément de positif. Dès mon arrivée, je me suis senti très à l’aise. Tout le monde est vraiment à mon écoute. L’équipe veut me mettre dans les meilleures conditions et s’améliorer en permanence. Toutes les demandes que j’ai formulées ont été mises en place immédiatement. J’ai tourné la page du chapitre Alpine. Je leur souhaite le meilleur pour l’avenir » a lancé Esteban Ocon dans des propos relayés par F1 Only. Le message est passé.