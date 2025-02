OM : De Zerbi dragué à l’étranger !

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, tout le monde pensait que l’Olympique de Marseille allait s’enliser dans la crise. Pourtant, la signature de Roberto De Zerbi a totalement relancé l’engouement autour du club, notamment grâce à ses idées assez définies sur le football. Et c’est également le cas à l’étranger, puisque l’Italien semble inspirer d’autres entraineurs.

Personne ne s’attendait à un tel coup d’éclat. Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération et annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Roberto De Zerbi a pris tout le monde court l’été dernier. Sa signature à l’OM a en effet été une grande surprise et les résultats semblent suivre pour le moment, avec notamment une solide deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG.

« Dans le passé, j'ai choisi de travailler à la fois avec De Zerbi et Allegri »

Le phénomène De Zerbi ne frappe pas seulement l’OM, puisque de plus en plus d’entraineurs à l’étranger avouent s’inspirer de son travail. C’est notamment le cas de Paolo Bianco, tout fraichement intronisé coach de Frosinone. « Dans le passé, j'ai choisi de travailler à la fois avec De Zerbi et Allegri parce que je voulais me compléter » a-t-il expliqué, en conférence de presse.

« J'ai beaucoup appris de ces deux expériences »

Il faut dire que l’homme de 47 an connait très bien Roberto De Zerbi, puisqu’il a travaillé à ses côtés à Sassuolo comme au Shakhtar Donetsk, sans oublier sa collaboration avec Massimiliano Allegri à la Juventus. « J'ai beaucoup appris de ces deux expériences, tant au niveau tactique que managérial, où Max est numéro un mondial » a confié Paolo Bianco, qui avec Frosinone affronte seulement sa deuxième mission en tant qu’entraineur principal.