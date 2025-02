De Zerbi : L’annonce en Italie qui fait trembler l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Roberto De Zerbi a rejoint l’OM, signant alors un contrat de 3 ans. L’Italien semble avoir trouvé l’endroit parfait pour lui, ayant déjà exprimé son envie de s’inscrire sur le long terme à Marseille. Mais cela se réalisera-t-il ? Du côté de l’Italie, certaines évolutions pourraient bien inquiéter l’OM à propos de Roberto De Zerbi.

Aujourd’hui, Roberto De Zerbi est l’entraîneur de l’OM et les deux parties se sont visiblement très bien trouvées. En effet, le mariage semble parfait, à tel point que l’Italien s’imagine déjà rester un moment à Marseille. De Zerbi a signé l’été dernier un contrat de 3 ans avec l’OM, mais ça ne le dérangerait pas de rester encore plus longtemps. A moins que…

« Retour en Italie pour De Zerbi ? »

Et si Roberto De Zerbi faisait son retour en Italie ? L’ancien entraîneur de Sassuolo pourrait faire parler de lui dans les mois à venir de l’autre côté des Alpes. C’est en tout cas l’hypothèse émise par Tancredi Palmeri sur X : « La situation est que Milan changerait certainement d'entraîneur même s'il devait aller en Ligue des Champions. Et la Juventus changera d'entraîneur si elle n'atteint pas la Ligue des champions. Retour en Italie pour De Zerbi ? ».

« Avec Benatia, on est déjà en train de penser aux années suivantes »

Roberto De Zerbi reste pour le moment à l’OM. Et il s’y projette déjà pour les prochaines années. « Avec Medhi Benatia, on est déjà en train de penser aux années suivantes. je ne compte pas mes heures, mais je veux voir ce que je peux offrir aux gens qui viennent au stade. C'est la magie du football. Une des seuls métier qui te permet de donner autant à des personnes que tu ne connais pas », expliquait dernièrement l’Italien. Rendez-vous donc dans les prochains mois pour voir comment les choses vont évoluer en Italie et si les bancs vont se libérer.