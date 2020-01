Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier interpelle encore Leonardo pour son avenir !

Publié le 27 janvier 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Meunier a évoqué son avenir dimanche soir après la rencontre face au LOSC et indique que sa direction ne s’est pas encore manifestée pour le prolonger.

Malgré son statut de titulaire indiscutable cette saison au PSG, Thomas Meunier (28 ans) est encore loin d’être fixé sur son avenir. Le latéral droit belge, dont le contrat prendra fin en juin prochain au Parc des Princes, n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation de la part de Leonardo et a donc la possibilité de choisir librement sa prochaine destination. Pourtant, Meunier lance un nouvel appel du pied aux dirigeants du PSG…

« Rien n’a changé »