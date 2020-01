Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une manœuvre inattendue de Leonardo… avec Meunier ?

Publié le 17 janvier 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Thomas Meunier arrivera à son terme en juin prochain au PSG, Leonardo aurait montré quelques signaux positifs au latéral belge dans l’optique d’une prolongation de contrat.

De retour au premier plan depuis plusieurs semaines, Thomas Meunier (28 ans) retrouve un temps de jeu important avec le PSG. Pourtant, le contrat du latéral belge arrivera à son terme en juin prochain, et Meunier aurait d’ailleurs une très belle cote sur le marché des transferts (Juventus, Inter Milan, Manchester United…). Son départ libre en fin de saison ne semble plus faire l’ombre d’un doute, et pourtant, Leonardo aurait tenté une manœuvre inattendue dans ce dossier à son retour au PSG.

Leonardo a discuté avec Meunier, mais…