Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres pour Neymar !

Publié le 17 janvier 2020 à 10h45 par A.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Paris Saint-Germain, Neymar aurait reçu une première offre de prolongation de la part du club de la capitale, assortie d’une augmentation de salaire.

Après un été très mouvementé, les tensions se sont apaisées autour de Neymar. Et pourtant, durant le précédent mercato estival, le Brésilien a tout fait pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, club qu’il avait quitté en 2017. Une situation qui a créé de grosses tensions entre Leonardo, inflexible face aux offres du Barça, et l’entourage de Neymar. Toutefois, ces dernières semaines, différents signes d’apaisement sont apparus entre les deux parties. Les déclarations de Neymar et Leonardo, tout comme le comportement exemplaire du numéro 10 du PSG sur le terrain, tendent effectivement à réchauffer leur relation.

Le PSG dégaine une première offre pour Neymar