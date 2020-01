Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Paqueta débloqué par une piste du Barça ?

Publié le 17 janvier 2020 à 7h45 par B.C.

Alors que Dani Olmo serait courtisé par plusieurs clubs, à l'image du FC Barcelone, le Milan AC souhaiterait rapidement bouger ses pions pour le milieu espagnol, et cela pourrait faire les affaires du PSG et de Lucas Paqueta. Explications.

Comme le 10 Sport vous l'a récemment confirmé, Leonardo suit de près Lucas Paqueta. Un joueur que le directeur sportif du PSG affectionne particulièrement puisque c'est lui qui l'avait enrôlé lorsqu'il officiait au Milan AC. Depuis, l'international brésilien peine à s'illustrer chez les Rossoneri et verrait d'un bon œil son arrivée dans la capitale. Cependant, l'AC Milan n'aurait pas l'intention de brader son joueur et réclamerait 35M€, mais un autre dossier pourrait inciter les Italiens à se séparer de Paqueta.

Une vente pourrait faire du bien à l'AC Milan...