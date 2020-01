Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Atlético aurait pris une décision retentissante pour Cavani !

Publié le 27 janvier 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble plus que jamais en instance de départ vers l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani devrait faire l’objet d’une dernière offre en provenance d’Espagne. Et en cas de refus du PSG, le dossier serait définitivement bouclé.

De quoi sera fait l’avenir d’Edinson Cavani (32 ans), lui qui souhaite quitter le PSG dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United a fait une entrée fracassante dans ce feuilleton et envisage de doubler l’Atlético de Madrid au dernier moment. Pourtant, ce sont bien les Colchoneros qui tiendraient la corde pour Cavani depuis le début du mercato hivernal, mais le club ibérique semble perdre patience à l’égard du PSG.

Une dernière offre décisive pour l’avenir de Cavani