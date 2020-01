Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Piatek directement lié à… Olivier Giroud ?

Publié le 27 janvier 2020 à 0h45 par A.D.

Olivier Giroud se rapprocherait de plus en plus de l’Inter. Les représentants de Krzysztof Piatek l’auraient proposé à Chelsea pour qu’il vienne remplacer le champion du monde français.

Le clan Piatek voudrait l’envoyer à Chelsea. Dans une situation très compliquée au Milan AC, l’international polonais pourrait faire ses valises dès cet hiver. Pour pallier le possible départ d’Edinson Cavani vers l’Atlético, Leonardo voudrait miser sur Krzysztof Piatek. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait lutter face à Tottenham, mais surtout Chelsea pour le buteur du Milan AC.

Piatek proposé à Chelsea par ses représentants ?