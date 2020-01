Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho vient compliquer les plans de Leonardo pour Piatek !

Publié le 26 janvier 2020 à 17h15 par J.-G.D.

En concurrence avec le PSG pour Krzysztof Piatek, les dirigeants de Tottenham se seraient à nouveau manifestés auprès de leurs homologues du Milan AC.

En difficulté depuis son transfert l’hiver dernier, Krzysztof Piatek pourrait donc quitter le Milan AC plus rapidement que prévu. Lié avec les Rossoneri pour encore trois ans et demi (2023), l’international polonais dispose de plusieurs touches durant ce mercato hivernal. Leonardo, directeur sportif du PSG, penserait ainsi au profil du Polonais en cas de départ d’Edinson Cavani. Mais gare à la concurrence de Tottenham. Orphelin d’Harry Kane, longuement blessé, José Mourinho aurait également des vues sur Piatek. Ce dernier pourrait d'ailleurs Milan cet hiver, le tout contre un chèque de 30M€. Et l’intérêt du Special One se confirme sérieusement.

De nouvelles discussions entre le Milan AC et Tottenham ?