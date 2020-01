Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s’en tenir pour Piatek !

Publié le 26 janvier 2020 à 11h15 par T.M.

Afin de remplacer Edinson Cavani, Leonardo penserait notamment à Krzysztof Piatek. Et le directeur sportif du PSG serait fixé quant aux attentes du Milan AC.

Leonardo aurait un nouvel objectif au Milan AC. Après Gianluigi Donnarumma et Lucas Paqueta, le directeur sportif ferait désormais les yeux doux à Krzysztof Piatek. Barré par l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, le Polonais pourrait quitter la Lombardie cet hiver et au PSG, on penserait à lui pour venir pallier le possible départ d’Edinson Cavani. A 24 ans, Piatek pourrait donc s’offrir un nouveau challenge, mais encore faut-il que Leonardo trouve un terrain d’entente avec le Milan AC.

Seulement une vente à 30M€ ?