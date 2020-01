Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rencontre au sommet pour l’avenir de Piatek !

Publié le 26 janvier 2020 à 0h15 par B.C.

Pisté par le PSG en cas de départ d’Edinson Cavani, Krzysztof Piątek traverse une passe difficile au Milan AC qui pourrait l’inciter à quitter le club italien. L’agent du joueur aurait d’ailleurs rencontré la direction milanaise pour faire le point sur son avenir.

Lucas Paqueta n’est pas le seul joueur du Milan AC à intéresser Leonardo. En effet, Krzysztof Piątek se retrouverait également dans le viseur du directeur sportif parisien, et cela n’est pas une surprise puisque Leonardo est proche de l’intermédiaire qui avait fait venir le Polonais à l’AC Milan, le même qui a participé au dossier Icardi l’été dernier comme vous l’a récemment rappelé le 10 Sport. Le contexte est donc favorable pour une arrivée de Krzysztof Piątek au PSG, d’autant que le père du joueur a récemment mis la pression au Milan AC : « Kris (Piatek) ne veut pas jouer en réserve. Il veut être en forme pour le championnat d’Europe et s’il ne peut pas le faire au Milan AC, il le fera volontiers ailleurs ».

L’agent de Piatek a rencontré le Milan