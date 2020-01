Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi il faut croire au dossier Piatek

Publié le 23 janvier 2020 à 1h10 par La rédaction

Le contexte d’ensemble apparaît très favorable pour que le buteur polonais du Milan AC, Krzysztof Piatek soit le successeur de Cavani…

Ces dernières heures, certains médias ont évoqué la piste menant au buteur du Milan AC Krzysztof Piątek pour l’éventuelle succession d’Edinson Cavani. La piste apparaît à ce jour très crédible.

Grosse économie de salaire pour le PSG

D’une part, Piatek a le parfait profil du remplaçant de luxe en pointe, apportant suffisamment de garantie au plus haut niveau. Financièrement, l’opération permettra au PSG de faire des économies par rapport au salaire de Cavani : là où l’Uruguayen touchait 14 millions d’euros net par an à Paris, Piatek ne touche que 3 millions net à Milan. De plus, le club rossonero cherche une solution pour lui sur le mercato avec l’arrivée d’Ibrahimovic. Comme révélé par le10sport.com, Milan souhaite en priorité un transfert ou un prêt avec option d’achat obligatoire de 30 millions d’euros. Enfin, selon nos informations, le contexte entre les deux clubs est également très favorable pour l’opération puisque l’intermédiaire qui a participé au deal Mauro Icardi, proche de Leonardo, serait également celui qui était intervenu dans l’opération Piatek au Milan AC. L’axe est donc tout trouvé pour un deal Piatek au PSG.