Mercato - PSG : Jovic vers le PSG ? Zidane aurait tranché !

Publié le 25 janvier 2020 à 22h15 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait à Luka Jovic en cas de départ d’Edinson Cavani, Zinedine Zidane n’aurait pas l’intention de laisser filer l’international serbe cet hiver.

Edinson Cavani n’a pas l’intention d’attendre la fin de son contrat pour quitter le PSG. En effet, l’international uruguayen souhaiterait s’engager à l’Atlético de Madrid avant le 31 janvier, incitant alors Leonardo à activer quelques pistes offensives en cas de départ express du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Selon les informations de Foot Mercato , le club de la capitale s’intéresserait notamment à Luka Jovic, en manque de temps de jeu au Real Madrid, et n’écarterait pas la possibilité de le récupérer en prêt jusqu’à la fin de la saison, mais cela ne serait pas dans les plans de Zinedine Zidane.

Le Real Madrid ne compte pas lâcher Jovic

Malgré les difficultés rencontrées par Luka Jovic au Real Madrid (1 but, 2 passes décisives en 19 matches), Zinedine Zidane et les dirigeants espagnols n’auraient pas l’intention de prêter l’attaquant de 22 ans en ce mois de janvier. Les Merengue auraient toute confiance en Luka Jovic et n’envisageraient absolument pas un départ à court terme. Le Serbe est considéré comme un grand espoir en interne, et il n’y aurait aucun doute sur ses chances de s’imposer du côté du Santiago Bernébeu. Leonardo devra donc regarder ailleurs pour remplacer b Cavani.