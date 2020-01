Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de frein pour la succession de Cavani ?

Publié le 25 janvier 2020 à 20h45 par A.C.

Une des pistes de Leonardo pour remplacer Edinson Cavani semble au point mort, actuellement.

Leonardo n’est pas homme à se faire prendre au dépourvu. Ainsi, avec le possible départ d’Edinson Cavani au cours de ce mercato hivernal, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer. Une d’entre elles mènerait à Krzysztof Piątek, qui ne semble plus être au centre du projet du Milan AC et qui pourrait donc rallier le PSG.

Piątek finalement retenu par le Milan AC