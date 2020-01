Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant XXL qui ouvre grand la porte à Emre Can !

Publié le 26 janvier 2020 à 13h15 par J.-G.D.

Présent devant les journalistes, Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich, se confie sur le futur d’Emre Can (Juventus), annoncé dans le viseur du PSG et de Dortmund.

Pisté par le PSG en ce mercato hivernal, Emre Can pourrait bien filer entre les doigts de Leonardo. Le directeur sportif parisien ne serait plus en position de force pour le milieu de terrain de la Juventus puisque ce dernier se rapprocherait inexorablement du Borussia Dortmund. L’international allemand pourrait bien rejoindre la Ruhr d’ici quelques heures ou jours. À moins que le Bayern Munich ne le rapatrie en Bavière. Interrogé en conférence de presse, Hans-Dieter Flick, coach du Champion d'Allemagne, estime que tout reste possible concernant Emre Can.

« Tant que la fenêtre des transferts est ouverte, beaucoup de choses peuvent encore arriver »