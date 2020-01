Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait dire adieu à Emre Can !

Publié le 26 janvier 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que le Leonardo s’intéresserait depuis un certain temps à Emre Can, le PSG serait désormais distancé par un cador allemand.

Habitué des bons coups en Italie, Leonardo aurait coché depuis un certain temps le nom d’Emre Can pour renforcer l’entrejeu du PSG. Mais la piste menant à l'Allemand semble se refroidir depuis quelques jours. De son côté, Can semble plus proche que jamais de la sortie à la Juventus. Visiblement pas dans les plans de son entraîneur Maurizio Sarri, le milieu de terrain aurait demandé à partir cet hiver selon plusieurs sources en Italie.

Le Borussia Dortmund en tête pour recruter Emre Can ?