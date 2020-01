Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace XXL dans le dossier Tonali ?

Publié le 26 janvier 2020 à 23h15 par A.D.

Le PSG est à la lutte avec l’Inter et la Juventus pour Sandro Tonali. Leonardo, le directeur sportif du PSG, devrait également se méfier de la mafia italienne pour le milieu de terrain de Brescia.

La mafia italienne pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo avec Sandro Tonali. Malgré les recrutements d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera, Leonardo voudrait toujours renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Pour ce faire le directeur sportif du PSG a coché le nom de Sandro Tonali. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale est en ballotage défavorable sur ce dossier, puisque le joueur privilégie un départ vers l’Inter ou la Juventus.

La mafia impliquée dans le dossier Sandro Tonali ?