Mercato - Barcelone : Le Barça ouvertement recalé pour ce buteur de Liga !

Publié le 31 janvier 2020 à 17h30 par A.M.

Ces dernières heures, le FC Barcelone a tenté une approche pour Willian José. Mais la Real Sociedad est catégorique. Il n’y aura plus de départs.

En quête de renforts offensifs durant tout le mois de janvier, le FC Barcelone s’est cassé les dents sur différents dossiers ouverts durant le mercato d’hiver. Par conséquent, le Barça a tenté un dernier coup jeudi en offrant 21M€ à la Real Sociedad pour Willian José (28 ans). Mais le club basque assure que personne ne partira d’ici vendredi soir, confirmant ainsi qu’aucun attaquant ne débarquera en Catalogne.

Willian José ne quittera pas la Real Sociedad