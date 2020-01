Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait une grande annonce pour le mercato !

Publié le 31 janvier 2020 à 16h30 par A.M.

Directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone, Guillermo Amor a confirmé que les Catalans ne recruteront personne d’ici minuit.

En quête d’un avant-centre durant tout l’hiver, le FC Barcelone a multiplié les pistes afin de compenser la blessure de Luis Suarez absent quatre mois. Finalement, le Barça n’a pas réussi à dénicher le buteur idéal, subissant de nombreux échecs. Résultat, les Catalans devront trouver une solution en interne pour remplacer le Pistolero comme le confirme Guillermo Amor. Quique Setién devrait donc utiliser Lionel Messi ou Antoine Griezmann à la point de son attaque.

«Le mercato est clos pour nous»