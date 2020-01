Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal a tenté un dernier coup à 21M€ cet hiver !

Publié le 31 janvier 2020 à 9h30 par A.M.

Avant d’abandonner l’idée de recruter un avant-centre, le FC Barcelone a tenté de recruter Willian José (28 ans) jeudi. Mais la Real Sociedad s’est montrée trop exigeante.

Suite à la blessure de Luis Suarez, absent pendant quatre mois, le FC Barcelone s’est mis en quête d’un avant-centre cet hiver. Et après avoir multiplié les pistes, en vain, le Barça a finalement décidé de renoncer à l’option de recruter un nouveau buteur avant ce vendredi soir minuit. Et pour cause, incapables de dénicher une belle affaire, les Catalans ne voulaient pas céder à un panic buy comme ce fût le cas il y a un an avec Kevin-Prince Boateng.

Le Barça a tenté Willian José