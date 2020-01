Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 31 janvier 2020 à 9h00 par A.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Lionel Messi refuse de signe un contrat à vie avec le FC Barcelone et préfère conserver la possibilité de partir libre à l’issue de chaque saison. Explications.

L’avenir de Lionel Messi est un sujet sensible au FC Barcelone. Du haut de ses 32 ans, l’Argentin est toujours aussi important pour le club blaugrana , mais son contrat se termine en juin 2021 et surtout, il a la possibilité de partir libre à l’issue de chaque saison. Une situation récemment évoquée par Josep Maria Bartomeu : « Il finira au Barça quand il le voudra. Sa relation avec nous est pour la vie. Il a encore un long avenir ici avec nous. Profitons de lui . »

Messi prolongera saison par saison