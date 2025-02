Officiel : «Polémique déclenchée par l'OM», Marseille se fait recadrer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre samedi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, l’OM a écrit à la direction technique de l'arbitrage, déplorant la nomination de Jérémy Stinat pour arbitrer cette rencontre, lui qui est au cœur de l’affaire Medhi Benatia, exclu lors de la réception du LOSC. Mardi, l’AJA a répondu par le biais d’un communiqué, condamnant le comportement de l'Olympique de Marseille.

Exclu le 14 janvier dernier, à la fin du 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et le LOSC (1-1, 3-4 aux t.a.b.), Medhi Benatia a écopé de trois mois de suspension. Une affaire dans laquelle Jérémy Stinat, quatrième arbitre de cette rencontre, est au centre, puisque c’est lui qui s’est senti menacé par le directeur du football de l’Olympique de Marseille, alors que le comportement d’Olivier Létang, suspendu seulement un mois, était tout aussi, voire plus, répréhensible.

« L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille »

L’OM a alors été surpris de voir Jérémy Stinat être désigné comme arbitre pour son match face à l’AJ Auxerre samedi prochain, un mois seulement après cette affaire. Lundi soir, le club a écrit à la direction technique de l’arbitrage, déplorant un « manque de discernement, d’intelligence émotionnelle » et une décision « inappropriée dans la situation actuelle ». Mardi, c'était au tour de l’AJA de s’exprimer, condamnant une « polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille ».

L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille concernant la désignation de M. Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre de samedi.



L’AJA dénonce le « comportement inapproprié » de l’OM

« L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille concernant la désignation de M. Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre entre les deux clubs ce samedi 22 février au stade Abbé Deschamps. Au-delà de ce comportement qu’elle juge inapproprié et contraire aux valeurs qui doivent présider à toute rencontre sportive, l’AJA ne doute aucunement que M. Stinat dirigera ce match avec impartialité et probité, loin d’une quelconque emprise », estime l’AJ Auxerre, dans un communiqué publié sur son site internet.