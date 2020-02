Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Thauvin… Daniel Riolo ne s’inquiète pas après le mercato !

Publié le 1 février 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Même si l’OM a vécu un mercato hivernal très calme et sans aucun renfort, Daniel Riolo estime que les apports de Dimitri Payet et Florian Thauvin devraient suffire pour la deuxième partie de saison.

Comme prévu, l’OM n’a pas été en mesure de faire des folies au cours du mercato hivernal, mais le club phocéen a également réussi à conserver l’ensemble de son groupe ce qui est une bonne chose. Actuel dauphin du PSG en Ligue 1, le collectif mis en place par André Villas-Boas va donc vivre une deuxième partie de saison avec de nombreux enjeux. Mais l’absence de renfort au mercato de janvier peut-il être un frein pour l’OM ? Daniel Riolo a son idée sur la question.

Riolo rassure malgré un mercato calme