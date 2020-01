Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit déjà un avertissement pour la succession de Suarez !

Publié le 1 février 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur le futur de Rodrigo Moreno, passé proche d’une arrivée au Barça cet hiver, Ricardo Arias, représentant du FC Valence, passe un message fort.

Alors que le profil de Rodrigo Moreno avait bel et bien tapé dans l’œil de la direction du Barça, les Blaugrana ont finalement pris une décision radicale en rompant les négociations avec le FC Valence. Le tout à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Les deux parties n'auront jamais trouvé de terrain d'entente concernant un transfert ou un éventuel prêt de l'international espagnol. Le buteur valencien n’aurait pas caché son étonnement suite à la rupture des pourparlers entre le FC Barcelone et ses dirigeants. Et si le Barça revenait finalement à la charge l’été prochain pour Rodrigo ? Le club Che tient à prévenir les Catalans.

« Soyons reconnaissants qu’il soit toujours un joueur de Valence et qu’il soit ici pour encore de nombreuses années »