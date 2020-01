Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette offensive qui se confirme pour Paul Pogba !

Publié le 31 janvier 2020 à 23h30 par J.-G.D.

En marge de prochaines négociations pour Sandro Tonali, la Juventus rêverait toujours du retour de Paul Pogba, en délicatesse du côté de Manchester United.

La situation de Paul Pogba à Manchester United deviendrait de plus en plus compliquée. Tuttosport expliquait il y a peu que l’avenir de l’international français ne s’inscrirait plus chez les Red Devils . L’ancien pensionnaire de la Juventus n’aurait plus le soutien d’Ole Gunnar Solskjær. Plusieurs icônes du club ouvraient également la porte au départ de Pogba, ce dernier se rapprochant inéluctablement d’un transfert l’été prochain. Alors que le Real Madrid aurait fait une croix sur son profil, ce ne serait pas le cas de la Juve.

Le retour de Pogba, un rêve pour la Juventus ?