Mercato - Real Madrid : Une issue inévitable pour le dossier Pogba ?

Publié le 30 janvier 2020 à 22h00 par A.C.

Courtisé par le Real Madrid et la Juventus, Paul Pogba ne devrait pas faire long feu à Manchester United.

Sur comme en dehors des terrains, Paul Pogba fait beaucoup parler de lui. Depuis quelque temps, c’est plus pour ce qui se passe en dehors, puisque le Français n’a joué que très peu cette saison sous les couleurs de Manchester United. Le peu de fois où il l’a fait, il n’a d’ailleurs pas été éblouissant. Du côté du Real Madrid, on semble l’avoir oublié, mais ce n’est pas le cas de la Juventus, qui rêve toujours d’un retour de Pogba.

Pogba et Manchester United, c’est fini