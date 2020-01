Foot - Mercato - PSG

PSG : Di Maria déclare sa flamme à… Kylian Mbappé !

Publié le 30 janvier 2020 à 23h45 par A.D.

Depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Angel Di Maria a tenu à rendre un vibrant hommage à son coéquipier au PSG.

Angel Di Maria n’a pas tari d’éloges à l’égard de Kylian Mbappé. Depuis ses débuts à l’AS Monaco, l’attaquant français ne cesse de progresser. Et aujourd’hui, le numéro 7 du PSG fait partie des meilleurs attaquants du monde. Lors de la saison 2018-2019, Kylian Mbappé a d’ailleurs inscrit 33 réalisations. Un ratio qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du dernier exercice, derrière Lionel Messi et ses 36 buts. Lors d’un entretien accordé à DAZN , Angel Di Maria a totalement encensé Kylian Mbappé.

«C’est le meilleur jeune joueur avec lequel j’ai joué»