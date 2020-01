Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola joue un mauvais tour à 15M€ au Barça !

Publié le 30 janvier 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone semblait proche de rafler la mise pour Yan Couto, considéré comme le nouveau Dani Alvès, Manchester City serait en passe de recruter l’espoir brésilien.

Décidément, le FC Barcelone a bien du mal à boucler ses dossiers chauds cet hiver. Alors que le club catalan peine à recruter un nouvel attaquant pour pallier l’absence sur blessure de Luis Suarez, la direction avait décidé il y a quelques jours de passer à l’action pour Yan Couto (17 ans), jeune latéral droit de Coritiba, selon les informations de Globoesporte . Une offre de 5M€ hors bonus aurait ainsi été formulée par les Blaugrana , mais Manchester City aurait fait une irruption fracassante dans ce dossier.

Yan Couto se dirige vers Manchester City