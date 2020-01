Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien tient son nouveau Daniel Alves !

Publié le 25 janvier 2020 à 10h30 par A.M.

En quête d’un latéral droit de haut niveau depuis le départ de Daniel Alves, le FC Barcelone aurait bouclé l’arrivée de Yan Couto (17 ans) pour 5M€, hors bonus.

Depuis plusieurs saisons désormais, le FC Barcelone fait du recrutement d’un latéral droit une priorité. Il faut dire que depuis 2016 et le départ de Daniel Alves, qui avait brillamment occupé ce poste pendant huit saisons, le club blaugrana n'a toujours pas dénicher le successeur du Brésilien. Nelson Semedo n’a jamais réussi à s’imposer au point que ce soit Sergi Roberto, milieu de terrain de formation, qui a le plus souvent évolué latéral droit au Barça. Mais les Catalans ont peut-être enfin trouvé la perle rare.

Yan Couto tout proche du Barça ?