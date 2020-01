Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang était la grande priorité du Barça !

Publié le 30 janvier 2020 à 20h00 par T.M.

Finalement, aucun attaquant ne rejoindra le FC Barcelone durant ce mois de janvier. Pourtant, en Catalogne, on aurait bien aimé attirer Pierre-Emerick Aubameyang.

Ce jeudi, le FC Barcelone aurait pris une décision radicale. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , la direction blaugrana aurait fait le choix de ne recruter aucun attaquant cet hiver malgré le besoin à ce poste suite à la blessure de Luis Suarez, qui sera absent 4 mois. Une décision notamment prise pour des raisons financières puisque les priorités étaient trop onéreuses. Et cela aurait notamment été le cas avec Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Barça apprécie Aubameyang !