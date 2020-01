Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur Emre Can !

Publié le 30 janvier 2020 à 19h00 par A.D.

Le Borussia Dortmund serait en concurrence avec le Barça et Tottenham pour Emre Can. Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, a fait passer un message sur l’avenir du milieu de terrain de la Juventus.

Quel maillot portera Emre Can en cette fin de saison ? Très peu utilisé depuis le début de saison, le milieu de terrain allemand serait prêt à quitter la Juventus avant la fin du mois de janvier. Conscients de la situation d’Emre Can, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et Tottenham tenteraient d’en profiter pour l’accueillir cet hiver. Dans des propos rapportés par Calciomercato.com , Michael Zorc a lâché se vérités sur ce dossier. À en croire le directeur sportif du club de la Ruhr, l’avenir d’Emre Can serait encore loin d’être scellé.

«Nous pensons à Emre Can, même si nous n’avons pas pris de décision»