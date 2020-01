Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un danger nommé Mourinho pour Emre Can ?

Publié le 30 janvier 2020 à 13h00 par A.D.

Emre Can pourrait poser ses valises au Barça ou au Borussia Dortmund cet hiver. José Mourinho, le coach de Tottenham, pourrait tenter un coup de dernière minute pour le milieu de terrain de la Juventus.

Emre Can serait partagé entre le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et Tottenham. Dans une situation délicate à la Juventus, l’international allemand verrait d’un bon œil un départ cet hiver. Alors qu’il serait proche du BVB , Emre Can pourrait finalement atterrir au FC Barcelone. Selon les informations de Tuttosport , divulguées ce jeudi, le Barça serait toujours une piste possible pour Emre Can. Mais elle ne serait pas la seule.

Mourinho pourrait bientôt frapper pour Emre Can