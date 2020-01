Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel contraint de revoir ses plans dans ce dossier à 3M€ ?

Publié le 30 janvier 2020 à 10h30 par A.M.

Alors que l’AS Saint-Étienne espère récupérer 3M€ pour Loïs Diony cet hiver, compte tenu du manque de prétendants, les Verts pourraient accepter de céder leur attaquant sous la forme de prêt.

Dans les prochaines heures, l’AS Saint-Étienne compte bien poursuivre son dégraissage. Après avoir vendu Robert Beric à Chicago en MLS et prêté Alpha Sissoko au Puy-en-Velay, les Verts comptent poursuivre sur leur lancée. Toutefois, le temps presse puisqu’il reste moins de 48 heures avant la fermeture du mercato d’hiver. Dans cette optique, l’ASSE aurait reçu une offre 3M€ pour Franck Honorat comme le révélait But.

Diony finalement vers un prêt ?