Mercato - ASSE : Claude Puel persiste et signe pour le mercato !

Publié le 30 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

De nouveau interrogé sur le mercato d'hiver, Claude Puel confirme que peu de mouvements sont à attendre dans les prochaines heures

« On reste à l’affût même si on n’a pas de marge financière. Pour certains postes ça peut être tendu s’il n’y a pas mouvements au mercato, mais c’est comme cela. Le problème est que le groupe n’était pas équilibré dès le départ ». Il y a quelques jours, Claude Puel assurait que compte tenu des finances de l'ASSE, peu de mouvements sont à attendre dans les prochaines heures. Après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'entraîneur stéphanois en a rajouté une couche et confirme qu'il s'attend à conserver son groupe.

«Il se dessine que l’on va garder le groupe pratiquement au complet»