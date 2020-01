Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Lautaro Martinez ?

Publié le 29 janvier 2020 à 23h30 par A.C.

Du côté de l’Inter, on commencerait sérieusement à envisager un possible départ de Lautaro Martinez, très apprécié du côté du FC Barcelone.

Bien avant la blessure de Luis Suarez, on parlait de Lautaro Martinez du côté du FC Barcelone. Il faut dire que l’attaquant de l’Inter est très apprécié par Lionel Messi, qui aimerait l’avoir à ses côtés en Catalogne. À Milan on a toutefois plusieurs fois assuré ne pas vouloir se séparer de l’Argentin, qui réalise d’ailleurs d’excellentes choses en Serie A et est un pilier du dispositif d’Antonio Conte.

L’Inter prêt à miser sur Mertens pour préparer l’après-Martinez