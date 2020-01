Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est passé à l’action pour Lautaro Martinez

Publié le 28 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone avait prévu de se lancer sur Lautaro Martinez cet été, l’offensive pourrait bien être avancée.

Le remplaçant de Luis Suarez est le gros dossier du moment au FC Barcelone. Pour épauler Lionel Messi et Antoine Griezmann, le club catalan cherche un nouvel attaquant. La question est de savoir qui. Alors que Rodrigo Moreno se rapproche du Barça, les Blaugrana pourraient aussi viser plus haut. Et cela pourrait notamment passer par l’arrivée de Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan.

Des contacts entamés

Dans un premier temps, le FC Barcelone pensait s’attaquer à Lautaro Martinez durant l’été. Une position qui pourrait bien avoir changé. En effet, selon Sport, les Blaugrana auraient avancé leurs pions pour attirer l’Argentin dès ce mois de janvier en prenant contact avec l’entourage de l‘attaquant. De quoi favoriser l’arrivée de Lautaro Martinez ? Pas sûr puisque le côté financier bloquerait...