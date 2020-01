Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour cette pépite ?

Publié le 28 janvier 2020 à 0h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, Carles Pérez serait proche de rejoindre la Roma cet hiver. Mais un point précis pourrait bloquer les négociations.

L’arrivée de Quique Setién a déjà fait une victime au sein du FC Barcelone. Carles Pérez aurait vu son nouvel entraîneur lui demander de trouver un point de chute, et si possible dès cet hiver. Très efficace, Carles Pérez se serait déjà mis d'accord avec la Roma et un terrain d'entente aurait même été trouvé avec le Barça, ce qui a poussé les médias transalpins à donner ce transfert comme d'ores et déjà bouclé. Pourtant, quelque chose coincerait...

Le Barça souhaiterait inclure une option de rachat, ce à quoi la Roma serait défavorable