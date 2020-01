Mercato - PSG : Leonardo attendrait toujours un signe de Simeone pour Cavani !

Foot - Mercato - PSG

Leonardo aurait repoussé la première offre de l’Atlético pour Edinson Cavani. Les Colchoneros n’auraient pas encore lancé de nouvelle offensive pour le buteur du PSG.

Diego Simeone frappera-t-il une deuxième fois pour Edinson Cavani ? Désireux de renforcer son attaque, le coach de l’Atlético voudrait miser sur le buteur du PSG. Alors que le Matador sera en fin de contrat en juin, les Colchoneros voudraient le recruter dès cet hiver. Dans cette optique, Diego Simeone aurait formulé une première offre à hauteur de 10M€. Toutefois, Leonardo aurait balayé d’un revers de la main cette proposition.

Ce lundi soir, Loic Tanzi a fait un point sur ce dossier. Selon le journaliste de RMC Sport , l’Atlético n’aurait pas encore lancé sa deuxième offensive pour Edinson Cavani. Malgré tout, l’entourage du joueur espérerait toujours une «finalisation dans les 48 heures» . Toutefois, du côté du PSG, on jouerait la carte de la prudence. Les Colchoneros auraient les clés pour rafler la mise, mais l’affaire ne serait pas encore bouclée.

