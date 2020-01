Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone prépare son offensive finale pour Cavani !

Publié le 25 janvier 2020 à 12h45 par A.M.

Toujours désireux de recruter Edinson Cavani cet hiver, l’Atlético de Madrid prévoit son ultime offensive pour lundi.

D’ici le 31 janvier, tout semble possible pour Edinson Cavani. Le Matador dont le contrat prend fin en juin prochain veut quitter le PSG dès cet hiver comme Leonardo l’a révélé. Et visiblement, l’Atlético de Madrid semble bien décidé à le recruter dans les prochains jours, mais peine à répondre aux exigences du Paris Saint-Germain. Et alors que l’affaire se complique, les Colchoneros ne lâcheraient rien.

L’Atlético va faire une nouvelle offre pour Cavani